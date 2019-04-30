Политика Трамп добивается скорейшего вступления Северной Македонии в НАТО

2019-04-30 11:43 129

Президент США Дональд Трамп передал на ратификацию в Сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО.

"Северная Македония является надежным партнером США в области безопасности, а ее членство в НАТО будет непосредственно отвечать стратегическим интересам США и Альянса", – говорится в заявлении Трампа на сайте Белого дома.

Президент США попросил Сенат ратифицировать документ.

Напомним, 6 февраля в Брюсселе был подписан протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО. После ратификации документа всеми 29 членами альянса страна будет признана тридцатым членом этой организации. Летом 2018 года главами МИД Македонии и Греции было заключено Преспанское соглашение об изменении названия страны с "Республика Македония" на "Республика Северная Македония". 11 января 2019 года парламент Македонии одобрил внесение соответствующих поправок в конституцию. Парламент Греции ратифицировал договор 25 января. Это открыло для Македонии путь в НАТО и ЕС.