Политика Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сравнил Порошенко и Зеленского

2019-04-30 13:16 297

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что не видит принципиальной разницы между действующим президентом Украины Петром Порошенко и избранным президентом Владимиром Зеленским, если речь идет об отношениях с РФ.

"Я очень внимательно слушал заявления избранного президента и не нашел никакой существенной разницы между ним и Порошенко, если речь идет о России. Факт, что он стремится завершить войну на востоке Украины, Москве не помогает" - заявил Юнкер в интервью Rzeczpospolita.

При этом он не стал высказывать каких-либо оценок будущего президента.

"Увидим. Мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину. Я всегда в контактах с украинцами подчеркиваю, что борьба с коррупцией должна быть усилена", - отметил президент Еврокомиссии.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Порошенко предостерег Зеленского от вставания на колени

2019-04-30 18:00 36

Епифаний встретился с Зеленским

2019-04-30 17:30 81

Сотрудник турецкого отеля рассказал, сколько потратил Зеленский на отдых

2019-04-30 16:30 195

Порошенко пояснил, зачем Путину нужна личная встреча с Зеленским

2019-04-30 13:42 759

Еще новости в разделе "Политика"

Порошенко предостерег Зеленского от вставания на колени

2019-04-30 18:00 36

Епифаний встретился с Зеленским

2019-04-30 17:30 81

Сотрудник турецкого отеля рассказал, сколько потратил Зеленский на отдых

2019-04-30 16:30 195

Госдеп США сдержанно отреагировал на первое за пять лет видео с главарем ИГ

2019-04-30 14:46 183
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Порошенко предостерег Зеленского от вставания на колени 2019-04-30 18:00 36
Епифаний встретился с Зеленским 2019-04-30 17:30 81
Сотрудник турецкого отеля рассказал, сколько потратил Зеленский на отдых 2019-04-30 16:30 195
Госдеп США сдержанно отреагировал на первое за пять лет видео с главарем ИГ 2019-04-30 14:46 183

Лента

18:00 Порошенко предостерег Зеленского от вставания на колени
17:30 Епифаний встретился с Зеленским
17:00 Коммуналка по-новому, субсидии и смена номера – что ждет украинцев в мае
16:30 Сотрудник турецкого отеля рассказал, сколько потратил Зеленский на отдых
15:45 Трамп сделал 10 111 ложных или вводящих в заблуждение заявлений, - The Washington Post
15:14 У руководства лопнувших банков закончился трехлетний «бан» - как вернуть репутацию
14:46 Госдеп США сдержанно отреагировал на первое за пять лет видео с главарем ИГ
14:13 Польша добилась увеличения американского военного контингента на своей территории
13:42 Порошенко пояснил, зачем Путину нужна личная встреча с Зеленским
13:16 Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сравнил Порошенко и Зеленского