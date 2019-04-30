Политика Сотрудник турецкого отеля рассказал, сколько потратил Зеленский на отдых

2019-04-30 16:30 189

 

Сотрудник турецкого отеля рассказал, во сколько будущему президенту Украины Владимиру Зеленскому мог обойтись отдых с семьей в Турции. По его оценкам, с учётом стоимости авиабилетов и номеров в пятизвездочном отеле в квартале Гюверджинлик курортного города Бодрум, недолгая поездка могла обойтись шоумену примерно в 33 тысячи долларов.

«Сейчас не сезон, поэтому стоимость президентской виллы у нас составляет порядка 10 тысяч долларов в сутки, а летом цена будет втрое выше», - сказал работник гостиницы в частной беседе с РИА Новости.

Ранее впечатлениями от встреч с Зеленским с журналистами поделились жители турецкого Бодрума – официант из ресторана, где он обедал, сотрудники магазинов, куда заходил с дочкой и сыном, работники местного пляжа. Всем он показался «очень простым», приятным и симпатичным человеком. Кстати, общения с прессой, в том числе и российской, Зеленский избегал.

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