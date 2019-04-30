Мир Армия Венесуэлы поможет отстранить Мадуро от власти – Гуайдо

2019-04-30 22:00 78

Военные в Венесуэле выражают готовность помочь отстранить от власти президента страны Николаса Мадуро. Об этом завил лидер оппозиции Хуан Гуайдо в Twitter во вторник, 30 апреля.

"В настоящее время я встречаюсь с командующими основных подразделений наших вооруженных сил, чтобы дать старт финальной стадии "Операции Свобода" по свержению Николаса Мадуро", – написал он.

По словам Гуайдо, в армии "приняли верное решение" и готовы поддержать оппозицию, чтобы оказаться "на правильной стороне в истории". Военные, как утверждает оппозиционер, "будут развертывать силы, чтобы добиться прекращения узурпации". Гуайдо выразил уверенность, что отстранение Мадуро от власти - "необратимый процесс".

Ранее сообщалось, что Гуайдо намерен 1 мая дать старт финальной фазе операции по свержению Мадуро.