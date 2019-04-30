Мир Армия Венесуэлы поможет отстранить Мадуро от власти – Гуайдо

2019-04-30 22:00 78

 

Военные в Венесуэле выражают готовность помочь отстранить от власти президента страны Николаса Мадуро. Об этом завил лидер оппозиции Хуан Гуайдо в Twitter во вторник, 30 апреля.

"В настоящее время я встречаюсь с командующими основных подразделений наших вооруженных сил, чтобы дать старт финальной стадии "Операции Свобода" по свержению Николаса Мадуро", – написал он.

По словам Гуайдо, в армии "приняли верное решение" и готовы поддержать оппозицию, чтобы оказаться "на правильной стороне в истории". Военные, как утверждает оппозиционер, "будут развертывать силы, чтобы добиться прекращения узурпации". Гуайдо выразил уверенность, что отстранение Мадуро от власти - "необратимый процесс".

Ранее сообщалось, что Гуайдо намерен 1 мая дать старт финальной фазе операции по свержению Мадуро.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

видео Раскрыт сюжет финального сезона "Игры престолов" - армия Короля Ночи достигает Винтерфелла

2019-04-26 22:12 1200

Гуайдо объявил новую дату отстранения Мадуро от власти

2019-04-20 13:30 1548

Диктатор Мадуро отрегировал на дефицит питьевой воды и отсутствие света

2019-04-05 19:33 1170

Вашингтон готовит жесткий ответ Путину на военную поддержку диктатора Мадуро

2019-04-04 14:46 1569

Еще новости в разделе "Мир"

Армия Венесуэлы поможет отстранить Мадуро от власти – Гуайдо

2019-04-30 22:00 78

Теперь будут платить: Трамп решил заработать денег на контроле за мигрантами

2019-04-30 20:00 171

Крым на пороге еще одной катастрофы

2019-04-30 18:30 297

фото Ночью в России разбился автобус с 54 украинцами - много пострадавших

2019-04-30 10:42 414
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Армия Венесуэлы поможет отстранить Мадуро от власти – Гуайдо 2019-04-30 22:00 78
Теперь будут платить: Трамп решил заработать денег на контроле за мигрантами 2019-04-30 20:00 171
Крым на пороге еще одной катастрофы 2019-04-30 18:30 297
фото Ночью в России разбился автобус с 54 украинцами - много пострадавших 2019-04-30 10:42 414

Лента

22:00 Армия Венесуэлы поможет отстранить Мадуро от власти – Гуайдо
21:30 Киев призвал не признавать российские паспорта, выдаваемые жителям "ЛДНР"
21:00 Порошенко прокомментировал официальные результаты выборов
20:30 Супрун рассказала, согласится ли возглавить МОЗ после парламентских выборов
20:00 Теперь будут платить: Трамп решил заработать денег на контроле за мигрантами
19:30 Песков объяснил решение РФ по паспортам для Донбасса
19:00 В ЦИК заявили, что готовы к досрочным парламентским выборам
18:30 Крым на пороге еще одной катастрофы
18:00 Порошенко предостерег Зеленского от вставания на колени
17:30 Епифаний встретился с Зеленским