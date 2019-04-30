Украина Коммуналка по-новому, субсидии и смена номера – что ждет украинцев в мае

2019-04-30 17:00 168

Со следующего месяца украинцам придется платить по счетам за соседей, а должников начнут штрафовать. Цена газа немного упадет, а менять оператора теперь можно будет, не теряя старого номера. "Вести" выяснили, чего еще ждать в мае

Коммунальные новшества

Уже с 1 мая украинцы вынуждены будут платить за коммунальные услуги по новым правилам. Главных изменений несколько. Во-первых, с мая вступает в силу закон о ЖКХ, который меняет систему взаимоотношений миллионов жильцов многоквартирных домов и поставщиков различных жилищно-коммунальных услуг. Так, согласно новому закону, чтобы обслуживать многоквартирный дом, с 1 мая жильцам нужно будет нанять управляющего или управляющую компанию. Это может быть старый ЖЭК, один человек или фирма. С такой компанией нужно заключить договор и прописать все "хотелки" для вашего дома, договориться об оплате и контролировать, насколько качественно они это выполняют.

Документ в том числе предполагает начисление пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг в размере 0,01% в месяц, или 3,65% в год. При этом пени не будет, если перед потребителями есть долг государства по субсидиям или выплате зарплаты бюджетникам. В то же время внедряются более жесткие условия оплаты. Например, в домах без ОСМД поставщики услуг получат право вводить абонентскую плату.

Еще одно нововведение — это закон о коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения, который также вступает в силу с 1 мая. Главное, что изменил закон: счетчиком коммерческого учета (от него зависят суммы в платежках) считается не квартирный, а домовой прибор учета. В связи с этим документом, жители многоквартирных домов должны будут платить за весь объем воды и тепловой энергии, который потребил их дом.

Предположим, что в многоквартирном доме есть 10 квартир с квартирными счетчиками, а также один общедомовой. Если в каждой квартире счетчик намотал по 3 куб. м воды, а общедомовой счетчик на воду показал потребление на уровне 40 куб. м, то возникает небаланс в размере 10 куб. м воды, которые уже с мая будут распределены между всеми квартирами многоквартирного дома.

Как говорит глава Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий, в отдельных многоэтажках небаланс составляет до 50%. Та же история и с тепловой энергией. Разница в показателях счетчиков стала возможна из-за старых сетей, которые продуцируют высокие потери, а также недобросовестных соседей, которые пользуются магнитами на счетчиках. Как именно будут делиться "лишние" куб. м или Гкал в домах, где жильцы не создали ОСМД или ЖСК, пока не известно. А в случае ОСМД правление дома само должно решить, в какой пропорции распределять сумму.

Газ дешевеет, вода дорожает

Есть и хорошие новости. "Нафтогаз" принял решение снизить со следующего месяца тариф на газ для населения. Правда, не намного, всего на 30 коп. за куб. м. Как значится в заявлении "Нафтогаза", конечная розничная цена газа для населения составит 8247 грн за тыс. куб. м, или порядка 8,25 грн/куб. м. До этого украинцы платили 8,55 грн/куб. м.

Впрочем, на суммы в платежках украинцев, проживающих в многоквартирных домах, это понижение цены практически не отразится. Например, если сейчас семья из троих человек в месяц потребляет 11 куб. м газа и платит за него 94,05 грн, то в мае экономия составит всего 3,3 грн. Тем временем запланированное ранее повышение тарифов на горячую воду и отопление примерно на 19% для жителей Киева пока отложили. "С 1 мая тарифы повышаться не будут", — сообщили в пресс-службе "Киевтеплоэнерго".

В то же время, как говорит депутат Киеврады Святослав Кутняк, радоваться рано. "Сильно радоваться не надо, потому что тарифы на горячую воду и отопление немного повысятся. Насколько именно, будет известно после 1 мая, когда будет окончательно решен вопрос с ценой газа", — сказал "Вестям" Кутняк.

Субсидии: кому деньгами

Некоторым субсидиантам в мае необходимо будет подать в Управление социальной защиты населения обновленные документы для получения субсидий. А именно: заявление и декларацию о доходах. Это нужно сделать тем, кто арендует жилье, переселенцам, семьям с неработающими людьми трудоспособного возраста, у которых доходы отсутствуют или составляют сумму, меньшую минимальной заработной платы, а также семьям, которым субсидию назначили не на всех зарегистрированных, а на фактически проживающих в квартире лиц.

К слову, до мая этого года в правительстве решили оставить обе формы начисления субсидий — наличную и безналичную. Тем, кто исправно платит за коммуналку, деньги от субсидий продолжат выдавать на руки. А вот тем, кто имеет задолженность, субсидии переведут в безналичную форму до момента, пока они не погасят свои долги.

Кроме того, в Минсоцполитики отметили: тем гражданам, которые не подпадают под вышеперечисленные критерии, субсидии переназначат автоматически. Коснется это 3 млн украинских семей. При этом помощь государства на отопительный сезон 2019/2020 будут рассчитывать в зависимости от доходов украинцев в первом-втором кварталах 2019 года. В Минсоцполитики напомнили, что не планируют менять критерии для назначения субсидий, поэтому не ожидают, что количество субсидиантов в новом сезоне уменьшится.

Поменять оператора, но оставить номер

Со следующего месяца украинцы смогут бесплатно менять мобильного оператора без потери своего номера. Данную услугу поддержали крупнейшие операторы в Украине: "Киевстар", Vodafone и lifecell. Об этом сообщили сами представители компаний. Отмечается, что при переходе к новому оператору абонент сохраняет за собой не только основной номер, но и код оператора мобильной связи, услугами которого он пользовался с самого начала регистрации номера. Теперь переход от одного оператора на другого займет три дня. В это время абонент сможет свободно пользоваться своим номером. По завершении этой процедуры абоненту выдадут новую сим-карту. Сама услуга вместе с новой сим-картой бесплатная.