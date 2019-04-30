Политика Епифаний встретился с Зеленским

2019-04-30 17:30 75

 

В Киеве началась встреча Предстоятеля Православной Церкви Украины Блаженнейшего Митрополита Епифания и новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского, сообщается на официальной странице ПЦУ в Facebook.

"Избранный Президент Украины Владимир Зеленский и Предстоятель Православной Церкви Украины Блаженнейший Митрополит Епифаний встречаются в Михайловском Златоверхом монастыре г. Киева", - говорится в сообщении.

Напомним, по итогам повторного голосования на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года избранным президентом Украины является Владимир Зеленский.

Добавим, что Православная Церковь Украины и ее Предстоятель, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравили Владимира Зеленского с высоким доверием, высказанным украинским народом во время выборов Президента Украины.

Кроме того, Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет поздравил Владимира Зеленского с избранием Президентом Украины. Филарет также призвал Зеленского на Божье благословение.

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