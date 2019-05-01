Украина Супрун начала советовать прививаться от бешенства - купила 100 тысяч доз вакцины

2019-05-01 10:42 180

Исполняющая обязанности главы Минздрава посоветовала гражданам пройти вакцинацию от бешенства.

"Сделайте профилактическую прививку, если ваша работа связана с риском заражения, в частности, если вы работаете ветеринаром, егерем, лесником, в лабораториях, работающих с животными", – написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

По словам Супрун, вакцина применяется и в профилактических целях, и после укуса.

"Антирабические вакцины применяют для первичной иммунизации людей, которые были в контакте или были укушены бешеными, подозреваемыми в бешенстве или неизвестными животными. Также антирабической вакциной проводят профилактическую иммунизацию людям, работа которых связана с риском заражения: сотрудникам лабораторий, работающих с уличным вирусом бешенства, ветеринарам, охотникам, лесникам и другим", – написала она.

По данным и.о. министра, партия из 15 тыс. доз вакцин для профилактики бешенства отправлена в регионы Украины. Всего закуплено 93 тыс. доз.

Напомним, в 99% случаев людям вирус бешенства передают собаки.