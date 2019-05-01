Украина Вступили в силу новые правила прохождения техосмотра

2019-05-01 17:30 216

 

В Украине с 1 мая обновлено формат документа, который подтверждает успешное прохождение транспортным средством проверки технического состояния. Отныне информация будет храниться в формате радиометки. Об этом сообщили в пресс-службе главного сервисного центра МВД Украины.

"Формат документа, подтверждающего успешное прохождение транспортным средством проверки технического состояния, будет обновлено. С 1 мая 2019 года бумажный бланк протокола будет выдаваться субъектами осуществления ОТК в комплекте с самоклеющейся меткой радиочастотной идентификации. В соответствии с пунктом 30.2 Правил дорожного движения, владелец транспортного средства обязан закрепить метку в правой верхней части ветрового стекла, с его внутренней стороны", - говорится в сообщении.

Нововведение уменьшит риск фальсификации протоколов ОТК и облегчит работу контролирующим органам.

Изменения в порядке проведения ОТК утверждены Постановлением Кабинета Министров Украины от 23 января 2019 года № 46, которое было опубликовано 7 февраля 2019 года и которое вступает в силу через три месяца с момента опубликования. Если владелец транспортного средства, подлежащего обязательному техническому контролю, получил бланк протокола ОТК до вступления в силу ПКМУ от 23 января 2019 года № 46, он сможет пользоваться документом старого образца до момента окончания срока его действия.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В мае лоукостер Wizz Air откроет два новых рейса из Киева в Грецию

2019-05-01 09:41 1257

Die Presse: "Паспортизацией" Донбасса Кремль демонстрирует свою силу Зеленскому

2019-04-28 15:00 1278

ЕС упрощает правила получения виз для туристов

2019-04-20 11:00 1446

Европарламент обновил визовые правила для Шенгенской зоны

2019-04-18 19:30 1629

Еще новости в разделе "Украина"

Вступили в силу новые правила прохождения техосмотра

2019-05-01 17:30 216

Погода в Украине на 1 мая. Дожди и холод накрыли всю территорию страны

2019-05-01 17:00 195

В Украине уже можно сменить мобильного оператора, сохранив при этом свой номер

2019-05-01 14:46 264

Из-за ливней на реках Закарпатья резко поднимается уровень воды

2019-05-01 14:13 282
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Вступили в силу новые правила прохождения техосмотра 2019-05-01 17:30 216
Погода в Украине на 1 мая. Дожди и холод накрыли всю территорию страны 2019-05-01 17:00 195
В Украине уже можно сменить мобильного оператора, сохранив при этом свой номер 2019-05-01 14:46 264
Из-за ливней на реках Закарпатья резко поднимается уровень воды 2019-05-01 14:13 282

Лента

19:30 По Керченскому мосту "власти" обязали ездить в шесть раз медленней, чем планировалось
19:00 Путин упростил выдачу паспортов переселенцам из Донбасса и Крыма
фото 18:56 Новинский с коллегами встретились с семьями погибших в Одессе 2 мая
18:30 Стали известны подробности встречи Епифания и Зеленского
18:00 Барселона - Ливерпуль: история противостояния грандов мирового футбола
17:30 Вступили в силу новые правила прохождения техосмотра
17:00 Погода в Украине на 1 мая. Дожди и холод накрыли всю территорию страны
16:30 Стало известно, кто купил самый дорогой автомобиль в мире
15:45 Moody's проанализировал главные риски Украины после инаугурации Зеленского
15:14 В ООН Россию обвинили в нарушении ядерного договора в оккупированном Крыму