Политика На что Порошенко бросит все силы и ресурсы в последние недели своего президентства

2019-05-02 08:10 252

Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко в последние недели своей работы на посту президента намерен бросить все ресурсы на усиление санкций против РФ.

Как сообщил президент на своей странице в Facebook, в течение последних 5 лет воплощал стратегию Украины на членство в ЕС и НАТО.

Он надеется, что Зеленский поддержит этот курс и будет работать в том же направлении. Порошенко убеждает, что в ближайшее время необходимо усилить санкции в отношении Российской Федерации.

"Что нужно сделать немедленно, так это продемонстрировать всем нашим партнерам единую украинскую позицию в то время, когда раздачей российских паспортов на оккупированных территориях Кремль осуществляет очередной этап гибридной войны против Украины. Таким образом Путин готовит обоснование нового витка военной агрессии под предлогом якобы защиты прав граждан Российской Федерации", - сказал Петр Порошенко.

Над усилением санкций Порошенко будет работать в течение последних недель. Он также отметил, что говорил с Владимиром Зеленским по телефону и договорился с ним о встрече в ближайшее время.