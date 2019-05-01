Политика Стали известны подробности встречи Епифания и Зеленского

2019-05-01 18:30 147

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский поговорил с предстоятелем Православной Церкви Украины митрополитом Епифанием о насущных проблемах украинцев - войне на Донбассе, коррупции и бедности. Об этом сообщили в пресс-службе ПЦУ на странице в соцсети Facebook.

Встреча прошла во вторник, 30 апреля, в Михайловском Златоверхом монастыре, который расположен в центре Киева.

"Во время встречи обсуждались проблемы, которые стоят перед украинцами, в частности, многолетний конфликт на Донбассе. Новоизбранный глава государства и митрополит Епифаний были едины в том, что церковь должна молиться, а государство - делать все, чтобы все регионы нашей страны жили в мире и покое. Также обговаривались темы борьбы с коррупцией и бедностью", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что глава ПЦУ Епифаний поздравил Владимира Зеленского с победой в президентской гонке.