Украина Сегодня в Украине снова начали выдавать ID-карты и биометрические загранпаспорта

2019-05-02 10:12 219

В Украине в понедельник, 2 мая, возобновили работу центры Паспортный сервис. Они не работали с 27 апреля.

В Государственном предприятии "Документ" уточнили: оформление и выдача загранпаспортов, ID-карт, удостоверений на временное и постоянное проживание были приостановлены по техническим причинам.

Документ проводил работы по техническому обслуживанию серверного и телекоммуникационного оборудования миграционной службы.

Напомним, в Украине на несколько дней приостанавливали выдачу биометрических паспортов.