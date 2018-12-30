Украина Украинцы смогут посещать страны Балтии по ID-карте

2019-01-01 16:30 105

 

Вскоре украинцы смогут посещать страны Балтии без заграничного паспорта, а только по внутренним ID-картам.

Вскоре украинцы смогут посещать страны Балтии только по внутренним ID-картам, а загранпаспорт во время путешествий в Прибалтику не понадобится. Об этом в воскресенье, 30 декабря, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook.

"Вы можете по ID-карте посещать без паспорта Турцию, Грузию, и Катар, а в ближайшее время к этому перечню добавятся и страны Прибалтики", - говорится в сообщении.

Как известно, в течение 2018 года граждане Украины оформили 4 млн 700 биометрических паспортов для выезда за границу.

Напомним, Украина и Катар с 2 ноября 2018 года перешли на полноценный безвизовый режим.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Как избежать пожара на Новый год: украинцам дали пять важных советов

2018-12-31 21:30 438

День Святого Николая: Супрун дала украинцам совет на вес золота

2018-12-19 19:00 1674

Завтра в Киеве зажгут главную елку страны: чем будут удивлять

2018-12-18 17:30 636

Снег, дождь и гололед. Украинцев предупредили об ухудшении погоды

2018-12-13 18:30 1071

Еще новости в разделе "Украина"

Украинцы смогут посещать страны Балтии по ID-карте

2019-01-01 16:30 105

Как избавиться от конденсата на пластиковых окнах - причины и способы устранения

2019-01-01 15:46 183

КАК ОТЛИЧИТЬ ГРИПП ОТ ПРОСТУДЫ И ОРЗ - ПОЛНЫЙ СПИСОК СИМПТОМОВ

2019-01-01 15:14 2520

Простой и законный трюк, который не даст полиции выписать штраф за превышение скорости

2019-01-01 13:44 306
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Украинцы смогут посещать страны Балтии по ID-карте 2019-01-01 16:30 105
Как избавиться от конденсата на пластиковых окнах - причины и способы устранения 2019-01-01 15:46 183
КАК ОТЛИЧИТЬ ГРИПП ОТ ПРОСТУДЫ И ОРЗ - ПОЛНЫЙ СПИСОК СИМПТОМОВ 2019-01-01 15:14 2520
Простой и законный трюк, который не даст полиции выписать штраф за превышение скорости 2019-01-01 13:44 306

Лента

17:30 Путин готов к диалогу с Трампом
17:00 Семьям пленных моряков выплатили по 100 тыс. грн
16:30 Украинцы смогут посещать страны Балтии по ID-карте
15:46 Как избавиться от конденсата на пластиковых окнах - причины и способы устранения
15:14 КАК ОТЛИЧИТЬ ГРИПП ОТ ПРОСТУДЫ И ОРЗ - ПОЛНЫЙ СПИСОК СИМПТОМОВ
14:45 В Windows 10 выявили уязвимость, открывающую полный доступ к нашим файлам
14:16 В пирамиде Хеопса обнаружили уникальные свойства электромагнитного поля
13:44 Простой и законный трюк, который не даст полиции выписать штраф за превышение скорости
13:15 Постоянный недосып приводит к обезвоживанию - как и сколько нужно спать
12:43 Медики опровергли мифы о лечении гриппа антибиотиками и чесноком