Украина Иностранным участникам АТО и ООС на Донбассе максимально упростят получение гражданства Украины

2021-06-08 14:42

Иностранцам, защищавшим Украину, упростят предоставление гражданства. Соответствующий законопроект № 5630 уже зарегистрировал в Верховной Раде Кабинет министров.

"Законопроектом, в частности, предлагается урегулировать вопрос возможности представления деклараций об отказе от иностранного гражданства вместе с заявлением о принятии гражданства Украины теми категориями лиц, которые указаны в указе президента Украины от 13.08.2019 № 594, а именно: которые являются гражданами государства, признанной Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом и подверглись преследованиям по политическим убеждениям в стране своей гражданской принадлежности; которые в установленном законодательством Украины порядке проходят\проходивших военную службу в Вооруженных Силах Украины", - говорится в пояснительной записке на сайте Кабмина.

Однако отметим, что на сайте парламента текст пока отсутствует.

Законопроект предлагает урегулировать вопросы представления деклараций об отказе от иностранного гражданства вместе с заявлением о принятии гражданства Украины для тех лиц, которые в установленном законодательством Украины порядке проходят военную службу в ВСУ и награждены госнаградами Украины, и для тех лиц, которые имеют выдающиеся заслуги перед Украиной, в том числе в случае если в представлении центрального органа исполнительной власти Украины на имя президента Украины содержатся сведения, что такие лица принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах АТО в период ее проведения, и\или принимали участие в выполнении боевых и служебных задач АТО, и\или принимали (принимают) участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях.

Речь идет об иностранцах и лицах без гражданства, которые оказывали инструкторскую (стрелковую, тактическую, медицинскую, радиотехническую, взрывотехническую и другую) помощь подразделениям ВСУ, другим образованным соответственно законам Украины военным формированиям, правоохранительным органам специального назначения, МВД Украины, привлеченным к проведению АТО, находясь непосредственно в районах ее проведения, и/или привлеченным к осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, находясь непосредственно в районах их проведения, или добровольческим формированиям, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, и совместно с указанными подразделениями принимали непосредственное участие в АТО, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах АТО в период ее проведения, а также которые принимали участие в выполнении боевых и служебных задач АТО и/или мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях совместно с указанными подразделениями и добровольческими формированиями и получили вид на жительство.