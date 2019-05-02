Политика Год без АТО: Украина вернула 3 населенных пункта и 24 км своей территории

2019-05-02 10:41 225

За год проведения операции Объединенных сил не нарушая минских договоренностей, возвращены под контроль около 24 кв. км территории, в том числе 3 населенных пункта (хутор Вольный, Южное, Шумы).

Как сообщил командующий ООС, генерал-лейтенант Сергей Наев, формат операции, кроме чисто военных задач, предусматривал проведение правоохранительных, гражданско-гуманитарных мероприятий и реализацию комплексных проектов по восстановлению инфраструктуры и создание условий для дальнейшего мирной жизни населения региона.

"Среди наших крупнейших достижений в первую очередь следует отметить принуждение врага к уменьшению интенсивности огня и, в следствие этого, уменьшение количества потерь с нашей стороны", - говорится в сообщении.

Напомним, Операция объединенных сил фактически является переформатированием Антитеррористической операции (АТО) с передачей управления Объединенному оперативному штабу ВСУ. Начало Операции объединенных сил — 14:00 30 апреля 2018 года.