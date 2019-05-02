Украина Стала известна цена билета и график рельсового автобуса Кошице - Мукачево

2019-05-02 12:43 87

Билет на поезд Кошице (Словакия) - Мукачево, который начнет курсировать с 9 июня, будет стоить 7,5 евро, - сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Из Мукачево в Словакию можно будет доехать рельсовым автобусом по европути за четыре часа. Поезд будет курсировать по маршруту Кошице - Чиерна над Тисой - Чоп - Мукачево. В "Укрзализныце" напомнили, что 2 апреля этого года была осуществлена успешная тестовая поездка по данному маршруту.

Согласно сообщению пресс-службы, новый поезд начнет курсировать с 9 июня. Расписание будет объявлено дополнительно, сейчас идет его согласование.

Напомним, совместное решение о введении нового поезда Мукачево – Кошице было принято в феврале этого года в Киеве во время встречи менеджмента железнодорожных компаний Украины и Словакии. Во время переговоров было решено, что перевозки будут осуществляться подвижным составом словацкой стороны, поскольку "Укрзализныця" не эксплуатирует пассажирский подвижной состав для железнодорожных путей шириной 1435 мм.