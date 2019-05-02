Политика Ударная группа кораблей НАТО вошла в Балтийское море

2019-05-02 13:44 189

Группа кораблей НАТО во главе с датским фрегатом Тетис вошла в Балтийское море. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Intel Ska&Air.

Датский фрегат сопровождает группу минных тральщиков ВМС Нидерландов, Бельгии, Норвегии и Германии.

Как следует из данных сервиса MarineTraffic, группировка прошла через пролив Эресунн. В настоящее время корабли находятся у датского острова Борнхольм.

Ранее в данный регион прибыли американский эсминец Грейвли, который возглавляет группу кораблей НАТО, а также фрегаты ВМС Польши Пуласки, ВМС Турции Гекова и ВМС Испании Хуан де Бурбон.

За их действиями осторожно и с большого расстояния наблюдают российские военные.