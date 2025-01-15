Мир Стартовала спецмиссия НАТО по обеспечению безопасности в Балтийском море

2025-01-15 09:35

НАТО начинает новую миссию Baltic Sentry с целью обеспечения безопасности инфраструктуры в Балтийском море. Об этом сообщил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.

"Объявляю, что НАТО начинает миссию Baltic Sentry. Это военизированное предприятие, осуществляемое под руководством главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи, является составляющей частью усилий по укреплению присутствия и наблюдения на море за ключевыми для нашего Альянса зонами", - заявил он.

По словам Рютте, в миссии примут участие фрегаты и патрульные самолеты, а также флот морских дронов. Военные задействуют также другие передовые технологии.

Генсек подчеркнул необходимость решительных действий правоохранительных органов против возможных угроз безопасности на Балтийском море. Он озвучил планы усилить, в частности, в сотрудничестве с компаниями-операторами защиту и надежность объектов подводной инфраструктуры.

Соответствующее заявление Рютте сделал во время встречи глав государств и правительств стран НАТО - Германии, Дании, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии. Сегодня они собрались в Хельсинки для обсуждения безопасности подводной инфраструктуры в Балтийском море.