Мир Стартовала спецмиссия НАТО по обеспечению безопасности в Балтийском море

2025-01-15 09:35

НАТО начинает новую миссию Baltic Sentry с целью обеспечения безопасности инфраструктуры в Балтийском море. Об этом сообщил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.

"Объявляю, что НАТО начинает миссию Baltic Sentry. Это военизированное предприятие, осуществляемое под руководством главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи, является составляющей частью усилий по укреплению присутствия и наблюдения на море за ключевыми для нашего Альянса зонами", - заявил он.

По словам Рютте, в миссии примут участие фрегаты и патрульные самолеты, а также флот морских дронов. Военные задействуют также другие передовые технологии.

Генсек подчеркнул необходимость решительных действий правоохранительных органов против возможных угроз безопасности на Балтийском море. Он озвучил планы усилить, в частности, в сотрудничестве с компаниями-операторами защиту и надежность объектов подводной инфраструктуры.

Соответствующее заявление Рютте сделал во время встречи глав государств и правительств стран НАТО - Германии, Дании, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии. Сегодня они собрались в Хельсинки для обсуждения безопасности подводной инфраструктуры в Балтийском море.

subscriber subscriber

Еще по теме

НАТО усилит присутствие в Балтийском море из-за инцидента с повреждением подводных кабелей

2025-01-01 12:30

Генсек НАТО настоятельно посоветовал Зеленскому воздержаться от критики Олафа Шольца

2024-12-24 13:35

Трампа предупредили, что США столкнутся со страшной угрозой, если Украина вынуждено пойдет на серьезные уступки

2024-12-21 11:33

Турция впервые будет строить военные корабли для стран-член Евросоюза и НАТО

2024-12-21 09:32

Еще новости в разделе "Мир"

Стартовала спецмиссия НАТО по обеспечению безопасности в Балтийском море

2025-01-15 09:35

Пожары в Лос-Анджелесе: число жертв быстро растет, огонь никак не удается остановить

2025-01-14 08:25

Число желающих получить убежище в странах Евросоюза резко сократилось

2025-01-13 16:33

Пожары в Калифорнии не удается потушить уже почти неделю - число пострадавших быстро растет

2025-01-13 11:33
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Стартовала спецмиссия НАТО по обеспечению безопасности в Балтийском море 2025-01-15 09:35
Пожары в Лос-Анджелесе: число жертв быстро растет, огонь никак не удается остановить 2025-01-14 08:25
Число желающих получить убежище в странах Евросоюза резко сократилось 2025-01-13 16:33
Пожары в Калифорнии не удается потушить уже почти неделю - число пострадавших быстро растет 2025-01-13 11:33