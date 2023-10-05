ВОЙНА В Украине Транзит українського зерна піде через один з найбільших портів на Балтійському морі

2023-10-05 08:26

Уряди трьох країн домовилися про “зелений коридор” для транзиту українського зерна через Польщу. Україна, Польща та Литва досягли домовленостей щодо перевезення агропродукції у литовський порт Клайпеди, один із найбільших на Балтійському морі.

Як зазначив очільник відомства Миколи Сольського після переговорів з польським і литовським колегами – Робертом Телусом та Кястутісом Навіцкасом, Україна запропонувала перенести ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль аграрних вантажів. Це відбуватиметься у литовському порті, а не українсько-польському кордоні.

Уряди двох країн-партнерів підтримали механізм, додавши, що це конструктивний крок.

За словами польського міністра Телуса, перевірки транзитного зерна переносяться до Клайпеди вже з 4 жовтня.