Политика НАТО усилит присутствие в Балтийском море из-за инцидента с повреждением подводных кабелей

2025-01-01 12:30

НАТО усилит присутствие в Балтийском море после инцидента с повреждением подводных кабелей. Такое решение приняли представители стран-членов Альянса, которые встретились в штаб-квартире НАТО для обсуждения безопасности критической инфраструктуры в Балтийском море, передает пресс-служба Альянса.

В НАТО отметили, что повреждение кабелей, расследуемое финскими властями, является одним из нескольких последних инцидентов в Балтийском море, которые рассматриваются как возможная диверсия.

Союзники выразили полную солидарность с Эстонией и Финляндией. С целью сохранения бдительности, повышения осведомленности о ситуации и предотвращения будущих инцидентов НАТО усиливает свое военное присутствие в Балтийском море.

Члены НАТО также рассматривают другие меры по устранению потенциальных угроз для критически важной подводной инфраструктуры, в частности, при поддержке Морского центра НАТО по безопасности критически важной подводной инфраструктуры, созданного в мае текущего года.

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