Украина В Украине изменились правила начисления субсидий

2019-05-02 17:00 189

 

В Украине с мая изменился порядок выплат субсидий. Об этом рассказал директор департамента Министерства социальной политики Виталий Музыченко.

По словам представителя Минсоцполитики, теперь за долги за коммунальные услуги свыше 340 гривен льготы будут отменять. При этом Музыченко подчеркнул, что незаконные доначисления в платежках не будут считаться задолженностью.

"Сейчас происходит начисление облгазами определенных сумм, которые являются не совсем законными. Это приведение к стандартным условиям, когда какие-то проценты или коэффициенты применяются. Когда начисления происходят по определенным нормам, которые не отвечают установленным правительством показателям", - отметил чиновник.

По его словам, потребители смогут вернуть субсидию, погасив задолженность по коммуналке. Также для возврата льготы можно сделать реструктуризацию или обратиться в суд.

Музыченко напомнил, что в мае 3 миллионам украинцев субсидии пересчитают автоматически. Однако внутренне перемещенные лица, арендаторы жилья, и люди, которые не проживают по месту регистрации, должны повторно принести заявления и декларации о доходах. Также это касается тех, у кого изменился состав семьи в течение последнего года или есть трудоспособные лица с доходами меньше, чем минимальная зарплата.

Для оформления субсидий с мая будут брать доходы за третий-четвертый квартал 2018 года. Подать заполненные документы можно по традиционной или электронной почте. Потом нужно прийти и подписать документы.

Также можно оформить субсидию не выходя из дома - это можно сделать при наличии электронной подписи.

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