Украина Курс доллара подскочил после длинных выходных

2019-05-02 17:30 162

Курс доллара 2 мая дорожает после затяжных выходных. Межбанк открылся ростом курса сразу на 15 копеек — в рамках 26,45-26,60 грн./$.

"Старт был широким, но после него котировки пошли сужаться. И к 10:30 достигли уже 26,48-26,50 грн./$", — сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Финансисты говорят о привычных объемах валютных продаж, и о небольших покупках со стороны импортеров. В тоже время сообщают, что Нацбанк с покупками доллара на торги пока не выходил. Хотя казначеи не исключают его появления на рынке. На прошлой неделе НБУ регулярно фигурировал на межбанке и приобрел с 22 по 26 апреля порядка $80 млн.

Сейчас безналичный рынок отыгрывает пятничное укрепление гривны. Перед выходными, 26 апреля, доллар подешевел на межбанке сразу на 16 копеек, и закрепился в рамках 26,42-26,45 грн./$. Тогда доминировали валютные продажи, и Нацбанк вовсю пополнял свои золотовалютные резервы.

Валютные покупатели сделали паузу и не раскупали доллар. Они рассчитывали на резкое удешевление валюты 3 мая: в это день экспортеры будут распродавать свою выручку, которая поступит за отгрузки, произошедшие с 29 апреля по 2 мая. Так что ожидается масштабная валютная распродажа.

На наличном рынке 2 мая цены изменились несущественно. Средний курс продажи доллара людям потерял 5 копеек, и оказался в рамках 26,65-26,75 грн./$. Минимальная цена на продаже составила 26,58 грн./$, максимальная — 27,0 грн./$. Выкупают доллар у населения в диапазоне 26,0-26,55 грн./$.