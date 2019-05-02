Политика У Зеленского против ядерного оружия в Украине

2019-05-02 19:00 201

Военный советник Зеленского Иван Апаршин выступил против возобновления Украиной владения ядерным оружием.

Советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин выступает против возобновления Украиной владения ядерным оружием. Об этом он сообщил в интервью изданию Апостроф.

"Вот сегодня я бы уже не советовал этого делать. Ну, было бы у нас ядерное оружие. Разве, в 2014 году мы бы в Крыму его применили? Мы можем восстановить ядерное оружие, я верю, что у нас есть такой потенциал, но как только мы начнем этим заниматься, мы получим такие санкции, что у нас вообще ничего не останется", - считает советник Зеленского.

Апаршин отметил, что в рамках выполнения Будапештского меморандума Украина не обязана была отказываться от тактического ядерного оружия.

Ранее Иван Апаршин заявил, что Киев вернет Донбасс через пять лет и не военным путем. Также эксперт Зеленского отметил, что вести напрямую переговоры с президентом России Владимиром Путиным - это проигрышная ситуация.

Напомним, Зеленский представил членов своей команды. Среди представленных специалистов – бывший министр финансов Александр Данилюк и доктор Евгений Комаровский.