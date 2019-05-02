Украина Пять схем, которые используют украинские автомошенники

2019-05-02 20:30 123

Несмотря на активные действия полиции, в Украине не становится меньше автомошенников. В их арсенале множество схем. Журналисты пообщавшись с экспертами, выяснили, как чаще всего обманывают украинцев и как не стать жертвой преступников.

Схема №1: комиссионка

Мошенниками часто бывают перекупщики, которые держат комиссионные площадки, на которых продают б/у автомобили. В договор включаются самые разные платные услуги, начиная от осмотра машины на СТО и заканчивая платой за стоянку. Автомобилист может даже не обратить внимания на то, что ему придется платить за дополнительные услуги. В результате он за свой автомобиль получит, например, не 8 тыс. долларов, а только 6 тыс. долларов.

Анатолий Ларин из сервиса «Test Driver» не рекомендует иметь дело с комиссионными площадками. Почему? Потому, что «около 80% посредников обманут при сделке». Но если вы все-таки захотите рискнуть — внимательно изучите договор.

Схема №2: лотерея

В Украине мошенники давно обманывают доверчивых граждан сообщением о том, что они, мол, по акции «выиграли новый автомобиль». Но есть одно маленькое «но» — нужно заплатить госпошлину в размере 1% от стоимости машины. И многие платят.

Адвокат Ярослав Куц советует не верить в такие «лотереи». Ну а кто верит в свою удачу, тому вначале нужно узнать, какая компания организовывала лотерею, есть ли лицензия и где ее можно проверить и т.д.

Схема №3: срочно нужны деньги

Часто мошенники «продают» недорого автомобиль, так как у них «заболел» кто-то из родственников. Вам даже покажут машину. Потом у вас попросят предоплату, ссылаясь на плохое самочувствие родственника. После этого продавец с авансом исчезает. Техпаспорт, оставленный в залог, окажется фальшивым.

Вместо «больного родственника» может быть какая-нибудь другая причина того, почему машину продают недорого. Например, «срочно уезжаем за границу».

Генеральный директор «Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров» Олег Назаренко говорит, что покупатель должен насторожиться, когда ему предлагают недорого автомобиль и торопят с оплатой. Вспомните, где бывает бесплатный сыр.

Передачу аванса нужно оформить, например, распиской, где будут указаны паспортные данные всех сторон сделки.

Схема №4: двойник

По дорогам Украины ездят (до поры, до времени) тысячи автомобилей-двойников. Мошенники подделывают номера и техпаспорт. Потом «двойников» продают (чаще всего по генеральной доверенности). В результате по украинским дорогам ездят два, а то и больше, одинаковых авто.

Олег Назаренко предупреждает, что если продавец авто всякими способами хочет избежать похода в Сервисный центр МВД, то это должно насторожить покупателя. Проверяйте автомобиль до заключения сделки купли-продажи.

Схема №5: помогите полиции

Относительно недавно в Украине у автомошенников появилась новая схема. В ней задействованы два злоумышленника. Один выдает себя за покупателя автомобиля, а второй – за полицейского.

«Полицейский» предупреждает продавца машины, что его хочет «кинуть» преступник. Арестовать его можно только «с поличным», то есть если злоумышленник будет ехать в авто. В результате продавец сам вручает преступнику ключи, а тот спокойно угоняет машину.

Адвокат Ярослав Куц советует в этом случае узнать фамилию полицейского, отделение, где он работает, и сказать, что зайдете к нему на работу. На этом моменте мошенники обычно прекращают телефонный разговор.