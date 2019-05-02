Политика Зеленский анонсировал встречу с бизнесом: расставим точки над "і"

2019-05-02 22:00 150

 

Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский пригласил представителей крупного, малого и среднего бизнеса на встрече расставить все точки над "і". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Во время моего президентства отношения с предпринимателями будут прозрачными. Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП и скрытых от общества договоренностей", - подчеркнул Зеленский.

Он также официально пригласил представителей крупного, малого и среднего бизнеса на встречи - уже в ближайшие дни.

"Расставим все точки над "і", - добавил новоизбранный Президент.

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