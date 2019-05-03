Политика Трамп впервые прямо заявил, что не хочет вводить армию на территории Венесуэлы

2019-05-03 16:27 222

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что не хотел бы проводить военную операцию на территории Венесуэлы.

"Всегда есть (вероятность наступления) переломного момента. Но я бы не хотел этого делать. Я просто хочу помочь людям. Эти люди умирают, у них ничего нет", − ответил Трамп на вопрос о вероятном переломном моменте, после которого США решатся на вторжение в Венесуэлу.

Как сообщает Интерфакс, американский лидер подчеркнул, что у США есть "множество вариантов, в том числе очень жестких", по урегулированию венесуэльского кризиса.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп не демонстрирует особого желания начинать военную операцию в Венесуэле, однако его советник по нацбезопасности Джон Болтон отстаивает более жесткий подход. Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не отвергает возможность военного варианта решения кризиса в Венесуэле, однако предпочитает вариант мирной передачи власти в этой стране.

В данное время в Венесуэле возобновились демонстрации как сторонников оппозиции, так и правительства.