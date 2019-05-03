Политика Коломойский уверяет, что не станет просить Зеленского вернуть ПриватБанк

2019-05-03 14:16 144

Экс-губернатор Днепропетровской области и бывший совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский заявил в интервью Bihus.info, что не будет обращаться к победившему на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому с просьбами.

"Просьба? Да я даже обращаться к нему не буду, мне ничего от него не надо. Коломойский самодостаточный человек, ему ничего ни от кого не надо. Он ни к кому никогда ни с какими просьбами не обращался", - так он ответил на вопрос, может ли Зеленский "послать Коломойского" в ответ на его просьбы.

"Я бизнесом занимаюсь с молодых ногтей и никогда ни к кому... мы сами всегда пробивались в этой жизни и власть нам никогда не содействовала – главное, чтобы не мешала", - заявил Коломойский.

Он повторил, что Зеленский не является его марионеткой, назвав эти обвинения лишь частью предвыборной кампании.