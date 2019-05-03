Украина Коболев заявил, что зима близко и газовые переговоры с РФ уже идут

2019-05-03 18:29 105

Россия начала переговоры с Украиной о продлении транзита газа после проведения выборов президента. 

"Как мы и ожидали, Москва начала переговоры о продлении транзита газа сразу после завершения выборов в Украине. Этот раунд провел российский президент из далекого Пекина. О потребности России в транзите и готовности "Газпрома" заключать контракт на стандартных европейских условиях, конечно, не было ни слова", - написал в своем Facebook глава Нафтогаза Андрей Коболев.

По мнению главы Нафтогаза, Газпром не успеет построить и запустить обходные газопроводы до конца действия контракта, в то же время, в отличие от 2009 года, Россия не может перекрыть Украине газ.

"Газпром должен деньги Нафтогазу, а не наоборот. Украина внедрила у себя законодательство ЕС, которое устанавливает четкие правила и требования пользования газовой инфраструктурой. Собственно, ни у "Газпрома", ни у "Нафтогаза" значительного поля для маневра нет", - отметил Коболев.

Глава правления Нафтогаза сообщил, что сейчас в Украине работают над тем, чтобы дополнительно закачать в украинские хранилища около 3 млрд куб.м. газа.

"Это важно, чтобы в украинских домах было тепло. По нашим данным, европейские трейдеры также создают дополнительные резервы. Все понимают, что зима близко", - пояснил он.

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