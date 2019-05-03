Политика У Зеленского есть 30 дней, чтобы официально стать президентом - начался отсчет

2019-05-03 10:39 177

В официальном издании парламента "Голос Украины" в пятницу, 3 мая, опубликовали официальные результаты выборов президента Украины.

Так, согласно окончательным итогам Центральной избирательной комиссии, новоизбранный президент Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов, за него проголосовали 13,5 млн украинцев.

За действующего президента Петра Порошенко проголосовали 24,45% избирателей, свой голос ему отдали 4,5 млн граждан.

Всего своим правом голоса воспользовались 18 млн 491 тыс. 837 украинцев.

"Таким образом, по итогам повторного голосования 21 апреля 2019 года по очередным выборам президента Украины 31 марта 2019 года избранным президентом Украины является кандидат на пост президента Украины Зеленский, 1978 года, художественный руководитель ООО "Квартал 95", проживает в Киеве, беспартийный, субъект выдвижения - политическая партия "Слуга народа", - сказано в сообщении.

Напомним, что согласно закону "О выборах президента Украины" новоизбранный глава государства должен вступить на пост не позднее чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов. Исходя из этого, с 3 мая начинается отсчет до инаугурации Зеленского.