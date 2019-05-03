Мир Фанни разбушевался: В Индии срочно эвакуировали более миллиона человек

2019-05-03 12:41 207

Как сообщает The Economic Times, на восток Индии обрушился мощнейший циклон "Фанни" с порывами ветра до 200 км/ч.

Министерство железных дорог Индии сообщило об отмене в ближайшие сутки более 220 поездов, проходящих по территории восточного штата.

Власти Ориссы эвакуировали более 1 млн человек и селят их в лагерях временного размещения.

Кроме того, Управление гражданской авиации Индии объявило о закрытии аэропорта в городе Бхубанешвар, также будет закрыт аэропорт в Калькутте.

"Фанни" пришел со стороны Бенгальского залива. По прогнозам, ожидаются мощные ливни и ветер.

По данным метеорологического центра столицы штата Бхубанешвар, по крайней мере 11 районов в штате Орисса пострадают, поэтому людей призвали не выходить на улицы.

Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями Индии также предупредило людей на остальной части восточного побережья Индии о надвигающемся циклоне и посоветовало рыбакам прибрежных городов не выходить в море.