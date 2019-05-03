Мир Индонезия за год станет среднезажиточной страной

2019-05-04 08:30 126

Индонезия рассчитывает обеспечить уровень средней зажиточности своего населения, по критериям Мирового банка, уже к 2020 году.

Соответствующее заявление сделали в правительстве Индонезии, после того как была получена свежая экономическая статистика за первый квартал.

По официальным данным, в 2018 году средний показатель валового продукта Индонезии на душу населения составил $3876,8. Темп прироста составил 7,92%, в сравнении с показателями 2017 года.

Таким образом, в 2019 году в правительстве Индонезии рассчитывают выйти на показатель в $3927.

Согласно критериям Мирового банка, все страны мира разделены на четыре группы, в зависимости от уровня зажиточности населения: 1) при среднем ВВП до $995 – беднейшие страны; 2) $996-3895 на душу населения; 3) уровень $3896-12055, и 4) свыше $12056 – наиболее зажиточные страны.

Напомним, в 2017 году центральный Банк Индонезии ставил задачу за пять лет выйти на уровень среднезажиточной страны к 2022 году.