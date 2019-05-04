Политика Место заражено: Елена Зеленская удивила очередным заявлением

2019-05-04 10:00 360

 

Жена новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Елена отметила, что не хочет, чтобы ее муж сидел в Администрации Президента.

Об этом сообщает портал "The Daily Beast".

Елена Зеленская заявила, что живет вместе с мужем, двумя детьми, двумя собаками, морской свинкой и рыбкой через парк от здания Верховной Рады.

По ее словам, было бы удобно, если бы ее муж ходил на работу пешком.

«Это было бы здорово для него. Почему бы и нет? Премьер-министр Нидерландов отправляется на работу на велосипеде», — отметила Елена Зеленская.

Елена отметила, что не видит своего мужа в Администрации Президента на Банковой. Владимиру Зеленскому нужно держаться подальше от этого места.

«Мы не хотим заходить внутрь. Это место заражено темным отрицательным прошлым. Мы были бы рады сделать из этого здания современный музей или передать его в какой-нибудь университет», — добавила жена нового президента.

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