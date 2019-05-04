Политика Вот-вот рухнет: новую «беду» Крымского моста сняли на камеру

2019-05-04 13:30 228

Крымский мост, которым так любит хвастаться президент РФ Владимир Путин, вновь стал объектом для насмешек

На этот раз Крымский мост высмеяли из-за огромных «пробок» на майские праздники.

Соответствующий снимок в своем личном микроблоге Twitter опубликовала блогер под псевдонимом «RoksolanaToday&Крым25%», которая продолжает жить на оккупированном полуострове.

В частности, пользователи социальных сетей решили высмеять «пробки» на Крымском мосту, который соединяет аннексированный полуостров с Российской Федерацией. Несмотря на майские праздники, движения транспорта по мосту, которым любит хвастаться Владимир Путин, практически не наблюдается.

«Пробка на пробке, вот-вот сваи сломаются…», «М*сковиты анонсировали в этом году 7 миллионов отдыхающих в Крыму…», — пишут они в комментариях под публикацией.

На фотографии видно, что по так называемому Крымскому мосту передвигаются считанные автомобили, поэтому путинские пропагандисты в очередной раз облажались.