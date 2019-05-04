Политика Говорили об Украине: Трамп позвонил Путину, все подробности

2019-05-04 14:30 99


В пятницу, 3 мая, президент США Дональд Трамп впервые за долгое время провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Главы государств обсудили ситуацию в Украине. Как заявили в Кремле, лидер РФ сказал, что новым властям в Украине нужно предпринять реальные шаги по реализации Минских договорённостей.

Кроме того, Трамп поговорил с Путиным о докладе американского спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве Кремля в выборы президента США, ситуацию в КНДР и Венесуэле, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в ходе брифинга для журналистов.

Отмечается, что касательно расследования Мюллера, которое завершилось в марте, Сандерс сказала, что "оба лидера знали, что сговора не было". По ее словам, обсуждение этого вопроса было коротким.

Затронули также тему возможного нового ядерного соглашения между США, Россией и Китаем, согласно которому Путин должен отказаться от ядерного оружия. Оно может прийти на смену заключенному с РФ договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который истекает в 2021 году.

По словам Сандерс, разговор прошел в "позитивном ключе". Стало известно, что переговоры длились около часа. В Кремле же заверили, что лидеры общались на протяжении полтора часа.

Отметим, у Путина уже сделали вывод о том, что отношения с Трампом наладились.

"Разговор Путина и Трампа по всем актуальным темам мировой политики накануне встречи Лаврова и Помпео - хороший знак. Президент США вышел из-под пресса расследования Мюллера и готов к новому диалогу. Личная встреча Путина и Трампа через полтора месяца на G20 в Осаке, к возможности которой почти все относились крайне скептически, стала весьма и весьма вероятна", – заявили в Telegram-канале кремлевского пула.

Президент США назвал переговоры очень продуктивными. Своими впечатлениями поделился он в Twitter.

"У меня был долгий и очень хороший разговор с президентом России Путиным. Как я всегда говорил, ещё задолго до того, как началась охота на ведьм, ладить с Россией, Китаем и другими – это хорошо, а не плохо. Мы обсудили торговлю, Венесуэлу, Украину, КНДР, контроль над ядерным вооружением", – написал Трамп.

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