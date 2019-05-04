Мир "Вы не нужны нам!" Партия Мэй потерпела сокрушительное поражение на выборах в Британии

2019-05-04 15:00 216

Правящая Консервативная партия Великобритании (возглавляет премьер Тереза Мэй)потерпела сокрушительное поражение на выборах в органы местного самоуправления.

Так, впервые за 25 лет она потеряла 1 335 депутатских мандатов в региональных советах Англии и Северной Ирландии, сообщает Sky News.

Как свидетельствуют окончательные результаты голосования, Тори имеют большинство лишь в 93 из 248 советов. Таким образом, консерваторы теряют контроль над 49 местными советами. В то же время Лейбористская партия потеряла контроль над шестью советами и 86 мест.

Лидер Консервативной партии и премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй в своей речи перед однопартийцами подчеркнула, что консерваторы "переживают тяжелые времена".

При этом во время ее спича один из консерваторов громко крикнул: "Почему вы не уйдете в отставку? Вы не нужны нам!".