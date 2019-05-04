Политика Рано говорить о роспуске Рады – Зеленский

2019-05-05 00:01 174

 

Руководители фракций Блок Петра Порошенко и Народный фронт не пришли на встречу с новоизбранным президентом.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что пока рано говорить в возможном роспуске Верховной Рады и досрочных парламентских выборах, так как он еще не вступил в свои полномочия. Об этом сообщает Интерфакс-Украина в субботу, 4 мая.

"Рано об этом (о роспуске парламента – ред.) говорить – еще нет полномочий. Как только у меня будут полномочия, вы получите ответ", – сказал Зеленский после встречи с лидерами фракций Верховной Рады.

Также стало известно, что на этой встрече не было глав фракций парламентского большинства Блок Петра Порошенко Артура Герасимова и Народного фронта Максима Бурбака.

В связи с этим Зеленский сказал, что возможно у них были на то какие-то причины, но при этом отметил, что это не вопрос отношения лично к нему, а вопрос уважения к народу Украины, который выбрал нового президента.

По его словам, присутствующим на встрече была предложена дата для инаугурации 19 мая.

"Я пояснил, что нам нужно определиться с датой, потому что идут контакты с зарубежными гостями, которым тоже нужно понять свой график, потому что все хотят приехать к нам, в Украину, для празднования этого серьезного дня. Мы обсуждали разные даты, есть разные мнения у лидеров фракций, поэтому дату Украина, наверное, сможет узнать только 14 мая на заседании Верховной Рады", – сказал Зеленский.

Ранее в субботу СМИ сообщили, что Зеленский обсудил дату инаугурации с председателем Верховной Рады Андреем Парубием.

Отметим, накануне в Раду было внесено постановление о проведении инаугурации Зеленского 19 мая. Парламент сможет рассмотреть данный вопрос не раньше следующей пленарной недели, которая намечена на 14 мая.

Согласно законодательству, инаугурация президента должна состояться не позже 2 июня.

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