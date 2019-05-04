Политика Зеленский подготовил жесткий ответ Путину: Секретов нет

2019-05-05 10:00 246

Владимир Зеленский знает, как ответить Путину на выдачу российских паспортов жителям так называемых «республик»

Об этом он сообщил в эфире телеканала 112. Когда журналист задал Зеленскому вопрос об этом, будущий президент Украины сказал, что к Верховной Раде у него есть несколько предложений. Кроме этого, Зеленский сказал, что в этой ситуации необходимо действовать быстро и умно.

«Мы должны быть креативными, быстрыми, умными, такими, какими мы есть молодые», — сказал будущий президент страны.

Однако, затем он заявил, что сейчас предложения для Верховной Рады по данному вопросу готовятся. И покажут их тогда, когда они будут окончательно сформированы.

«Секретов нет», — подытожил Зеленский.