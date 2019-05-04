Супрун объяснила украинцам, чем лучше заменить вредный кристаллический сахар
2019-05-05 15:00 432
Лучшей заменой вредному сахару послужат фрукты, чистый черный шоколад или орехи.
Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.
Как она отметила, в выборе еды нужно ставить акцент не на тип углеводов, а на их количество.
"Ведь как бы мы не убегали от глюкозы, именно в нее рано или поздно превращаются все углеводы, которые мы потребляем. Так устроен наш организм. Глюкоза - главная энергетическая валюта, которой обмениваются между собой печень, мозг и клетки иммунной системы. Это много продуктов: и картофель, и макароны, и сахар, мед и фруктоза", - объяснила она.
Также министр подчеркнула, что несмотря на все плюсы фруктозы, она все же может вызвать вздутие и хронические заболевания, например, диабет.
"В пользу фруктозы часто можно услышать такой аргумент: она не вызывает резкого выброса инсулина. Это правда. Именно поэтому продукты с этим углеводом едят люди с диабетом. Но у остальных чрезмерное потребление фруктозы может вызвать вздутие и хронические заболевания, например, диабет", - рассказала она.
Глава Минздрава добавила, что заменители сахара не могут быть лучшим вариантом.
- Агавовый сироп содержит 85% фруктозы - больше, чем обычный сахар. Конечно, он кажется нам слаще сахара, но потребляя его, с большей вероятностью можно набрать лишний вес или приобрести проблемы со здоровьем.
- Заменить белый сахар часто предлагают коричневым тростниковым. Хотя на самом деле он не натуральнее сахара из свеклы из Винницкой области. Просто свекольный сахар кристаллический и белый, а в тростниковом - примеси.
- Мед не лучше других источников простых углеводов. Он дает быстрый заряд энергии истощенному человеку. И действительно исследования доказали, что быстрые углеводы полезны в случае вирусной инфекции. Такой сахарный заряд мы получаем, съев мороженое или овсянку с сиропом или выпив чай с сахаром.
- Сладкие газированные напитки содержат мальтдекстрозу - сахар, полученный из крахмала. Он дешевый и вредный, мгновенно повышает уровень глюкозы в крови. Систематическое потребление сладких напитков увеличивает риски ожирения или диабета.
Кроме того, Супрун объяснила, что же делать, если мед и коричневый сахар не так уж и полезны, как может показаться.
- Приучайте себя к несладким вкусам
- Откажитесь от сладких чая и кофе, не подслащивайте ничем блины и овсянку. Лучше добавьте к ним немного ягод или несколько кусочков банана. Клетчатка уменьшает гликемический индекс блюда, хотя гликемическая нагрузка не меняется. Так вы не наберете лишний вес, а еще сэкономите кучу денег на кленовом сиропе и лечении зубов.
- Достойная альтернатива сахара, меда и сиропов - фрукты. Они содержат много фруктозы, а также витамины, антиоксиданты, клетчатку и много воды. Есть фрукты на десерт - хорошая идея. Ведь они содержат еще и волокна, которые лучше насыщают организм и помогают оставаться сытыми в течение дня.
- Если же фруктов мало, и хочется чего-то сладкого, выбирайте черный шоколад или орехи. Они также могут заменить вредные пирожные и батончики.