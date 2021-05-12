Мир Ученые рассказали о самом вредном алкогольном напитке: он может быть и не крепким

2021-05-12 17:40

Ученые рассказали про самый опасный алкогольный напиток, вредность которого не зависит от количества градусов: им оказалось пиво, передает changeua.com.

Согласно новым исследованиям, вред пива не в спирте, а в компонентах, которые дают напитку вкус и пену.

Речь идет о хмеле, который во время роста и созревания вытягивает из почвы вредные элементы, такие как кобальт и другие металлы.

Оказывается, они повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а при остром отравлении могут даже привести к летальному исходу.

Сообщается, что в одной бутылке (375 мл) исследованного образца была выявлена допустимая для человека суточная доза кобальта.

Кроме того, пиво способствует набору веса, что тоже не очень идет на пользу здоровью.

А вот самым безопасным напитком ученые считают сухое красное вино. Оно содержит антиоксиданты, витамины, а также полезные микроэлементы.

Суточная норма для мужчины - 1-2 бокала, а для женщины - 1 бокал. А все что лишнее, идет только во вред.