Мир Бывшую невесту Кличко жестоко избил новый бойфренд

2019-05-05 13:30 417

Экс-невесту украинского боксера Владимира Кличко Хайден Панеттьери избил ее новый парень. Об этом сообщает TMZ.

Парня актрисы Брайана Хикерсона арестовали по обвинению в домашнем насилии. Источник утверждает, что в ночь с 1 на 2 мая пара выпивала в одном из заведений Голливуда. В какой-то момент у них возник спор, в результате которого Брайан ударил Хайден.

Около двух часов ночи актриса вызвала полицию. Прибывшие на место сотрудники правохранительных органов зафиксировали следы побоев на теле Хайден.

Хинкерсон был освобожден в четверг под залог в 50 тысяч долларов. Хайден ситуацию не комментирует. Отметим, что четырехлетняя дочь Панеттьери и Кличко живет в Украине с отцом. Воспитывать девочку бывшему боксеру помогает его мать.