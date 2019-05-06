Мир Израиль и Палестина достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа

2019-05-06 09:40 228

Сегодня Израиль и Палестина при посредничестве Египта достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. 

"Соглашение о прекращении огня начало действовать в понедельник в 04:30 (время совпадает с киевским)", - сообщило агентство Reuters со ссылкой на палестинского чиновника.

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю с 4 мая более 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО Железный купол. В результате обстрелов погибли четверо израильтян, еще несколько получили ранения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приказал военным "продолжать массовые удары" по сектору Газа.

В ответ израильские военные поразили порядка 300 военных целей в секторе Газа. По данным телеканала Al Hadath, в результате израильских ударов за два дня не менее 14 палестинцев погибли, десятки пострадали.

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