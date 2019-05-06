Политика У Зеленского жестко ответили Вятровичу: Инаугурация президента 19 мая никому не помешает

2019-05-06 12:43 183

Проведению инаугурации 19 мая не помешает день памяти жертв репрессий, поскольку раньше он совпадал с Днем Европы. 

"Третья суббота мая - День Европы в Украине. В прошлом году празднование дня Европы растянулось на 18-20 мая. Были фестивали, соревнования, турниры, концерты, в том числе организованные министерствами и различными администрациями. Многие из тех концертов проходили и в день памяти жертв политических репрессий - 20 мая 2018", - заявил член команды избранного президента Владимира Зеленского Андрей Герус на своей странице в Facebook.

По словам Геруса, не предпринимались попытки отменить или перенести проведение этих мероприятий на другие дни.

"Никто из сегодняшних морализаторов не были замечены в попытках остановить празднования и музыкальные концерты. Никаких фейсбук-постов, никаких заявлений. А вот для процедуры демократической смены Президента им этот день плохой", - отметил Герус.

Напомним, Владимир Зеленский на встрече с руководителями фракций парламента в субботу, 4 мая, предложил дату инаугурации 19 мая. В ответ руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович напомнил, что это - День памяти жертв политических репрессий, в связи с чем, назначение инаугурации на 19 мая назвал неуместным.

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