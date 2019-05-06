Политика Луценко рассказал о встречах с Зеленским

2019-05-06 18:00 258

Встречи не были частыми, но достаточно регулярными, говорит генпрокурор. Также Луценко сообщил, что за Зеленского не голосовал.

Генеральный прокурор Юрий Луецнко в понедельник, 6 мая, заявил, что регулярно встречался с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, сообщает 112 Украина.

"С господином Зеленским у меня достаточно долгие отношения, об этом знают все, кто смотрит 95 квартал, но были и встречи не такие публичные, в том числе в прошлом году, они не были частыми, но достаточно регулярными", - отметил Луценко.

Он добавил, что не голосовал за Зеленского, но считает, что "такая убедительная его победа дает ему серьезный мандат народного доверия".

"Если ему будет интересна моя точка зрения на то, что нужно изменить, чтобы в стране стало лучше, например, вопрос борьбы с коррупцией или преодоление монополизма или другие вопросы, я готов всегда общаться с уважением с общеизбранным главой государства", - добавил генпрокурор.