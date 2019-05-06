Политика ГПУ вызвала Порошенко на допрос

2019-05-06 19:30 276

Генеральная прокуратура вызывает действующего президента Петра Порошенко на допрос во вторник, 7 мая. Об этом сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на собственный источник в ведомстве.

По данным агентства, Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев. Также от него ожидают подписания протокола допроса, который состоялся в ноябре 2016 года.

В свою очередь, начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк подтвердил агентству информацию о вызове Порошенко на дополнительный допрос 7 мая.