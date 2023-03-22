Политика Акция «Поймай барыгу» вызвала море реакций – лидеры мнений рассказали, что думают

2023-03-22 17:04

Смелую инициативу анонимного мецената уже активно обсуждает общество. Высказаться решили и звезды эстрады, и военнослужащие.

Беспрецедентная акция «Поймай барыгу» стартует по всей Украине уже через несколько недель. Идея – резонансная: каждый участник получит щедрое вознаграждение в долларах, если поможет поймать торговца запрещенными препаратами или разоблачить лабораторию.



«Это очень крутая акция!» С самого детства с распространителями опасных веществ не понаслышке знакома певица Злата Огневич. Были ли в ее окружении наркоманы, стоит ли поддерживать акцию «Поймай барыгу», Огневич обсуждала с блогером Домбровским. . Он уже записал целую серию бесед бойцами подразделений, которые сейчас защищают Украину, — Давидом «Химиком» и Данилом «Моджахедом», кроме того, с Ириной Федишин и Натальей Могилевской.





«Никогда с этим не сталкивалась, но знаю, что это большая беда. Финал – это смерть человека». Поддержку акции выразила и певица Ирина Федишин. Она заявила, что общественность тоже должна помогать в борьбе с теми, кто распространяет смертельно опасные вещества.



«И даже со мной пробовали такое делать». Как минимум треть потенциальных звезд не смогли добиться успеха именно из-за доступности запрещенных веществ, рассказала певица Наталья Могилевская. Популярные артисты – это цель номер один у торговцев веществами, рассказала Могилевская. Именно поэтому считает – такой нестандартный, дерзкий способ борьбы с незаконным бизнесом должен дать результат.

Кого из близких потеряла Могилевская из-за деятельности «барыг»? Об этом она рассказала в интервью Домбровскому.



Как тема наркотиков раскрывается на фронте, что еще рассказали звезды и герои блогеру Домбровскому – обо всем этом уже скоро в его свежем ролике. После него блогер планирует новую серию интервью. Ведь акция набирает обороты и реакций публичных личностей собирается все больше. А старт «Поймай барыгу» запланирован на середину весны.