Политика Акция «Поймай барыгу» вызвала море реакций – лидеры мнений рассказали, что думают

2023-03-22 17:04

 

Смелую инициативу анонимного мецената уже активно обсуждает общество. Высказаться решили и звезды эстрады, и военнослужащие.

Беспрецедентная акция «Поймай барыгу» стартует по всей Украине уже через несколько недель. Идея – резонансная: каждый участник получит щедрое вознаграждение в долларах, если поможет поймать торговца запрещенными препаратами или разоблачить лабораторию.

«Это очень крутая акция!» С самого детства с распространителями опасных веществ не понаслышке знакома певица Злата Огневич. Были ли в ее окружении наркоманы, стоит ли поддерживать акцию «Поймай барыгу», Огневич обсуждала с блогером Домбровским. . Он уже записал целую серию бесед бойцами подразделений, которые сейчас защищают Украину, — Давидом «Химиком» и Данилом «Моджахедом», кроме того, с Ириной Федишин и Натальей Могилевской.



«Никогда с этим не сталкивалась, но знаю, что это большая беда. Финал – это смерть человека». Поддержку акции выразила и певица Ирина Федишин. Она заявила, что общественность тоже должна помогать в борьбе с теми, кто распространяет смертельно опасные вещества.

«И даже со мной пробовали такое делать». Как минимум треть потенциальных звезд не смогли добиться успеха именно из-за доступности запрещенных веществ, рассказала певица Наталья Могилевская. Популярные артисты – это цель номер один у торговцев веществами, рассказала Могилевская. Именно поэтому считает – такой нестандартный, дерзкий способ борьбы с незаконным бизнесом должен дать результат.
Кого из близких потеряла Могилевская из-за деятельности «барыг»? Об этом она рассказала в интервью Домбровскому.

Как тема наркотиков раскрывается на фронте, что еще рассказали звезды и герои блогеру Домбровскому – обо всем этом уже скоро в его свежем ролике. После него блогер планирует новую серию интервью. Ведь акция набирает обороты и реакций публичных личностей собирается все больше. А старт «Поймай барыгу» запланирован на середину весны.

subscriber subscriber

Еще по теме

Послу Ирана указали на выход: реакция Украины на поставку дронов роCCии

2022-09-24 13:00

Китай объявил о прекращении сотрудничества с США: реакция Белого дома

2022-08-06 18:00

видео Евросовет предоставил Украине статус кандидата на вступление в ЕС - первая реакция Зеленского и Порошенко

2022-06-24 08:26

Медальный зачет Олимпиады 2022: Норвегия вышла в лидеры

2022-02-06 10:00

Еще новости в разделе "Политика"

Помощь на 120 миллиардов: Столтенберг рассказал о поддержке членами НАТО Украины

2023-03-22 20:18

Акция «Поймай барыгу» вызвала море реакций – лидеры мнений рассказали, что думают

2023-03-22 17:04

Премьер-министр Японии прибыл в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским

2023-03-21 14:32

Глава Минобороны Польши анонсировал строительство новой военной базы вблизи границы рф

2023-03-20 14:31
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Помощь на 120 миллиардов: Столтенберг рассказал о поддержке членами НАТО Украины 2023-03-22 20:18
Акция «Поймай барыгу» вызвала море реакций – лидеры мнений рассказали, что думают 2023-03-22 17:04
Премьер-министр Японии прибыл в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским 2023-03-21 14:32
Глава Минобороны Польши анонсировал строительство новой военной базы вблизи границы рф 2023-03-20 14:31