Политика Майдан в Чехии: люди массово выходят на улицы, требуя отставки премьера

2019-05-07 12:15 252

В Чехии тысячи людей вышли на центральные улицы Праги, протестуя против премьер-министра страны Андрея Бабиша и его правительства.

По данным Reuters, люди обвиняли Бабиша в коррупции. Кроме того, участники митинга требовали отставки нового министра юстиции Марии Бенешовой. Участники протеста опасаются, что Бенешова может оправдать Бабиша по обвинениям, выдвинутым против него.

Участники митинга вышли на улицы Праги с национальными флагами и скандировали "Мы не слепые". Также масштабные акции прошли в чешских городах Брно и Острава.

Демонстранты напомнили о следствии, согласно которому установлено, что миллиардер и бывший предприниматель Бабиш в 2007 году в пользу собственного холдинга Agrofert незаконно получил два миллиона долларов субсидий от Евросоюза. Изначально эти деньги предназначались для поддержки малых предприятий.

Сам Бабиш отрицает нарушения и называет дело политически мотивированным. Также он заявил, что назначение Бенешовой на пост министра юстиции не представляет угрозы для правосудия.

Напомним, в ноябре прошлого года нижняя палата парламента Чешской Республики уже пыталась вынести вотум недоверия правительству Андрея Бабиша. Тогда это было связано со скандалом с его сыном, которого якобы отвозили на лечение в аннексированный Крым.

В конце апреля президент Чехии Милош Земан одобрил назначение нового министра юстиции Мари Бенешовой, несмотря на массовые протесты против ее кандидатуры.