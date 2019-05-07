Политика Премьер-министра уличили в тайных переговорах по поводу референдума

2019-05-08 08:11 273

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела серию закрытых встреч со своими советниками и министрами, с которыми она обсудила вариант проведения второго референдума по Brexit.

Как сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве, Мэй рассматривает все варианты развития событий, в том числе и проведения нового референдума.

Парламент Великобритании уже трижды проваливал голосование по соглашению о выходе страны из ЕС, потому Мэй на этой неделе хочет договориться о поддержке с оппозиционной Лейбористской партией.

Если эти переговоры будут неуспешными и лейбористы не согласятся пойти на сделку, премьер-министр не исключает варианта о вынесении вопроса о выходе страны из Евросоюза на референдум. Сейчас, как добавляют в издании,