Мир Словакию заставили отменить запуск двух энергоблоков на АЭС "Моховце"

2019-05-07 14:45 102

Словакия отложила запланированное введение в эксплуатацию 3-го и 4-го блоков АЭС "Моховце" из-за возражений относительно проекта со стороны Австрии. 

Глава компании-оператора Slovenske Elektrarne Бранислав Страчек отметил, что ввод в эксплуатацию блока №3, что планировалось на июнь, отложено как минимум до ноября 2019 года, или даже до марта 2020-го.

Причиной этого стал протест со стороны Австрии против лицензии на эксплуатацию, которую в ближайшее время должен предоставить словацкий орган по ядерному регулированию.

Федеральный канцлер Австрии Себастиан Курц уже приветствовал решение отложить запуск новых реакторов расположенной в соседней стране АЭС. По словам Курца, речь идет о безопасности австрийцев, и поэтому Вена требует полной прозрачности в этом проекте и допуска международных инспекторов.

Мощность АЭС "Моховце" на данный момент покрывает около 20% потребляемой электроэнергии в Словакии. Начало строительства первой очереди станции с реакторами ВВЭР-440 было положено в октябре 1983 года. В марте 1993 года строительство было официально приостановлено, однако уже в марте 1996 года вновь возобновлено. В настоящее время оба реактора ВВЭР-440 первой очереди находятся в работе. Строительство второй очереди с аналогичными реакторами стартовало в январе 1987 года. В 1992 году строительство было приостановлено, решение о продолжении строительства было принято в июне 2009 года. Сроки завершения строительства неоднократно переносились и в октябре 2016 года оценивались как - 2018 год для 3-го энергоблока и 2019 год для 4-го энергоблока. Однако и в этот раз сроки были перенесены не меньше, чем на год. 16 апреля 2019 года на третьем энергоблоке завершились "горячие испытания".

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