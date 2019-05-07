Политика Глава ГПУ Луценко обвинил следователей ГПУ в том, что Порошенко не явился на допрос

2019-05-07 12:43 228

Петр Порошенко сегодня не явился на допрос по делам о преступлениях против Майдана в Генеральную прокуратуру, потому что в это время принимал присягу у новых членов Верховного Суда Украины. Это следует из онлайн-трансляции на официальной странице Facebook главы государства.

Тем временем, глава ГПУ Юрий Луценко заявил, что президент не пришел на допрос поскольку следователь не согласовал с ним график. Об этом в комментарии журналистам заявил генпрокурор.

"Президент - человек, уважающий закон, поэтому готов в любой момент повторно дать показания в качестве свидетеля. Очевидно, принимая во внимание статус главы государства, следователь должен был согласовать с ним график и время проведения такого допроса.

Но я точно знаю от президента, что он готов предоставить все известные ему факты для того, чтобы Горбатюк хотя бы на пятый год расследования (дел Майдана) предоставил обществу окончательный результат", - сказал Луценко.

По его словам, следователи департамента спецрасследований допрашивали Порошенко около года назад на территории администрации президента.