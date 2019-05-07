Политика Зеленский рассказал Хану о главных задачах своей политики

2019-05-07 18:30 300

На встрече с еврокомиссаром по европейской политике соседства и вопросам расширения Йоханнесом Ханом во вторник, 7 мая, новоизбранный президент Владимир Зеленский назвал приоритеты своей будущей политики, сообщает Интерфакс-Украина.

"Наш приоритет - не борьба с коррупцией, а победа над коррупцией. Демонополизация в энергетике, деолигархизация в СМИ", - говорится в сообщении.

Зеленский также сообщил о готовности вернуть статью о незаконном обогащении в украинское законодательное поле.

Сам Хан поздравил Зеленского с победой на выборах и подчеркнул, что эта победа дает новому президенту мандат для борьбы с коррупцией и олигархами.

Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с главой Украинской греко-католической церкви Блаженнейшим Святославом.