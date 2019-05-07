Политика "Не способны противостоять России": Апаршин сделал скандальное заявление

2019-05-07 16:57 165

 

Украина не способна противостоять наступлению со стороны Российской Федерации в Азовском море.

Такое мнение высказал советник победителя президентских выборов Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин в интервью "Апострофу".

"Нужно понимать, что в Азовском море мы сегодня не способны противостоять России. И здесь бы я не хотел, чтобы наши эксперты требовали от нового президента безотлагательно восстановить Военно-морские силы. Начали там строить две новые базы, для чего это нужно? Неужели они думают, что можно остановить агрессию России, построив на берегу моря эти базы? Это как со "стеной" на границе с Россией - это ничем не поможет", - заявил он.

При этом Апаршин подчеркнул, что сегодня невозможно за ночь перебросить группировки войск.

"Есть же система предупреждения: пошла бригада на обучение - и мы об этом знаем, задержалась - тоже об этом знаем, подали запасы - вопрос, а зачем подали запасы? А, может, госпитали начали разворачивать? Есть тысячи показателей, по которым каждый день отслеживается ситуация. И наступает момент, когда мы говорим, что точка невозврата пройдена. Поэтому нам важнее не пропустить этот момент. А чтобы этого не пропустить, надо адекватно реагировать", - пояснил он.

Апаршин заявил, что любые военные программы будет утверждать новый президент.

"А поскольку профильного образования у него нет, очень важно рассказать, объяснить ему так, чтобы он понял. Например, если наступление осуществят через территорию Беларуси, а у нас там ничего нет. А почему нет? Потому что никто ничего не спланировал. И вот здесь нам надо предусмотреть такую возможность. Президент Украины должен слышать разные точки зрения и оценить риски, и что еще важнее – последствия", - заключил он.

 

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